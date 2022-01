Türi Halduse taristuspetsialist Jaak Avik ütles, et töös on kõik Türi valla lepingupartnerid kogu olemasoleva tehnikaga. "Masinad on töötanud eilsest õhtus. Esimene lumetõrjering on tehtud ning võin kinnitada, et täna õhtul minnakse juba teisele ringile ning homme hommikul ka kolmandale," lausus ta.