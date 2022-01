Tudengitele pakub mentorlusprogramm võimalust kohtuda oma eriala spetsialistiga, kes on valmis semestri jooksul jagama kogemusi ja nõuandeid nii erialastel kui ma muudel enesearengu teemadel. „Mentorlusprogramm viib igal aastal kokku õpihimulised üliõpilased ja abivalmid vilistlased, kes tunnevad, et nende kogemuste pagasis on nii mõndagi sellist, mille jagamine võiks peatselt tööellu astuvale noorele kasuks tulla. Lisaks erialastele teadmistele ja soovitustele pakuvad mentorid üliõpilasele tuge oma tee leidmisel,“ sõnas Kadri-Ann Mägi.