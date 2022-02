Hiina uue aasta puhul ilmus Tiigri aasta postmark

Hiina astroloogias on kokku 12 loomamärki ja tiiger on neist kolmas. Ühe legendi kohaselt pärinevad loomanimetused Buddha ajast, kes andis igale aastale nimetuse loomade järgi, kes tulid temaga hüvasti jätma. Tiigrit peetakse Hiinas kõikide loomade kuningaks ning ta on jõu ja vapruse sümboliks.

Postmargi on kujundanud Triin Heimann ning see trükiti trükikojas Vaba Maa. Tiigri aasta postmargi trükiarv on 20 000 tükki ning selle nominaal on 1,90€ ehk rahvusvahelise lihtkirja tariif.