Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* «Meil on Esnas galerii ja raamatukogu. Kevadisel pööripäeval tahame jõuda raamatupoe avamiseni. Naljatamisi ütlen, et kui ooperimaja ka veel saaks, oleks meil kõik olemas,» lausus Esna galerii peremees Martin Bristol idee kohta, mida paljud peavad ilmselt hullumeelseks. Viimane päris raamatupood Järvamaal sulges Paides uksed kümme aastat tagasi, kuna majanduslikult ei tasunud enam ära. Samamoodi on raamatukauplused hääbunud paljudes maakonnalinnades. Siinsetes kaubanduskeskustes on küll raamatuletid, kuid eraldi kauplust ei ole. Esimese käibe tegi Esna raamatupoe hakatis juba läinud laupäeval, kui viis aastat Esnas elanud kirjanik Tõnu Õnnepalu galeriis peetud vestlusõhtu järel oma raamatuid müütas ning pühenduse ja autogrammi lisaks kirjutas.

* Järvamaa perearstid ja -õed on mures, nagu nende ametikaaslasedki üle Eesti. Perearstikeskust päeva esimeses pooles telefonitsi kätte saada on väga raske ja arstid, kes päevast päeva patsientide pahameele osaks langevad, töötavad läbipõlemise äärel. Järvamaa perearstide nimel inimeste poole pöördunud Paide perearst Ingrid Alt ütles, et perearstid ja -õed on tõesti tööga üle koormatud. «Kõnesid ja pöördumisi on võrreldes tavapärasega kuni kümme korda rohkem,» sõnas ta. Peale selle on arstikeskuste IT-lahendused inimeste testima suunamise tõttu suurima koormuse all ja perearstiprogrammid kokku jooksmas või üliaeglased. See kõik lisab pinget ja raskendab sujuvat töökorraldust.

* Pühapäeval tekkis Paides Tiigi tänava ridaelamute kõrvale suursugune lumetiiger, mille ehitasid Margus ja Mirko Rohtjärv. Margus Rohtjärv ütles, et kuna tee äärde majade kõrvale lükati nii suur lumekuhil, oli kahju seda mitte ära kasutada. «Pühapäeval olid tingimused lumekuju ehitamiseks suurepärased. Lumi mätsis hästi. Mingit lisavett polnud vaja kasutada ja temperatuur oli pikaks õuesolemiseks sobiv,» selgitas ta.

* Reedel ja laupäeval Kuressaares peetud noorte solistide lauluvõistlusel Solistica sai paidelane Keitlin Jüristo VII–IX klasside lauljate seas kolmanda koha ja tõi koju omaloomingu eripreemia. Ühtlasi pälvis ta Vaiko Eplikult mentori eritunnustuse, mis võimaldab tal edaspidi loota tuntud muusiku abile tema produtsendina.

* Laupäeval kuulutati Järva-Madisel välja 45. Tammsaare kirjanduspreemia laureaat, kelleks on Kai Aareleid eelmisel aastal ilmunud romaaniga «Vaikne ookean». Preemia võttis Aareleid vastu Albu rahvamajas, kus ta ka oma loomingust rääkis.

* Laupäeval Albu rahvamajas olnud õdusas Kirjanduslikus Oaasis veetsid öö inimesed, kes olid jäänud kirjanduse pidunädala üritustelt lahkumisega sedavõrd hilja peale, et ei pääsenud enam täis tuisanud teede tõttu koju. Põhja-Järva kultuurikeskuse juhataja Arlet Palmiste ütles, et talle teadaolevalt veetis Albu rahvamajas öö umbes 15 inimest. Olukord oli Palmiste selgitusel selline, et kõik, kes pärast Puuluubi esinemist umbes kella 21 paiku ära läksid, pääsesid veel enam-vähem läbi. Need, kes jäid edasi tšillima ja kirjandusdiskot nautima, pidid loodusjõududega võitluses alla andma.