„Praegune julgeolekuolukord näitlikustab, kuivõrd oluline on hoida meie sidevõrke ja kriitilist taristut turvalisena ja vaba tehnoloogiast, mis võib tekitada meile tulevikus haavatavusi. Meie digiühiskonna andmed liiguvad läbi sidevõrkude, mistõttu on sidetaristu oluline riikliku julgeoleku kontekstis. Paraku ei ole tehnoloogia kaugeltki enam neutraalne, vaid vahend geopoliitiliste ambitsioonide täitmiseks,“ rääkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Ministri sõnul on hea meel, et mitu aastat erinevatel nii bürokraatlikel kui poliitilisel põhjustel veninud protsess on viimaks jõudnud vajalike õigusaktide jõustumiseni ning nüüd saab edasi minna ka 5G sageduskonkursiga. „Oleme kõik vajalikud eelsammud ära teinud ning nüüd valmistab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ette konkursiks vajaliku dokumentatsiooni, et lähipäevil saaks sageduskonkursi välja kuulutada,“ märkis Sutt.

Sidevõrkude turbemääruses täpsustatakse, kuidas peavad ettevõtjad edaspidi riigi julgeoleku huve arvesse võtma. Riist- ja tarkvara ohtu riigi julgeolekule hinnatakse kasutusloa menetluses. Kasutusloa kohustus ning kõrge riskiga riist- ja tarkvara keeld kehtib tehnoloogiale, mis plaanitakse kasutusele võtta pärast määruse jõustumist. Lisaks rakenduvad mõlemad ka juba olemasolevale tehnoloogiale, milles võetakse kasutusele 5G või uuemad funktsioonid. Kasutusloa kohustus ja kõrge riskiga tehnoloogia keeld kehtib sidevõrgu eri osades erinevalt, näiteks tuumikvõrkude puhul hakkavad need kehtima koheselt, kuid 5G ja uuemate võrkude puhul hakkavad need kehtima pärast üleminekuaega. See tähendab, et 5G võrkude puhul tuleb kasutusluba hakata taotlema kohe, kuid kõrge riskiga riist- ja tarkvara on lubatud kasutada kuni 31. detsembrini 2025. Regulatsioon ei puuduta tavainimeste elu ja nutiseadmeid, vaid tagab riigi IT-taristu turvalisust.