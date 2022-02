Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Veel aasta algul ütles Paide linnavalitsuse linnamajandusosakonna juhataja Mait Grigorjev, et on lumelükkamisega rahul. «Päris viis pluss selle talve koristustöödele anda ei saa, kuid rahuldava hinde võiks anda küll,» sõnas ta aasta esimestel päevadel. Nüüd on Grigorjevi hinnang linnas lumetõrjet tegevale Rarex Ehituse OÜle põhjalikult muutunud. «No üle kolme ei saa küll anda. Kõrvaltänavatel ei saa isegi kolme anda,» märkis ta. Grigorjevi ütlust mööda on linnavalitsus kuulnud inimestelt, ettevõtjatelt ja isegi päästeametilt kriitikat selle kohta, et tänavate lumetõrje ei vasta nõuetele. «Ega me ise ka linnavalitsuses tööga rahul ole,» lisas ta.

Kolmapäeval kuulutati välja kodanikuühiskonna aasta tegijad ja aasta vabatahtlikud. Aasta teoks tunnistati Paide teatri aktsioonide sari «Paide 3000». Paide teatri juht Harri Ausmaa ütles, et kodanikuühiskonna teo tiitlist sai ta teada mõni päev enne tunnustusüritust. «Rõõmustame kogu meeskonnaga sellise tunnustuse üle,» sõnas ta. Ausmaa meelest tulevad Paide elanikud nende eksperimentaalse projektiga päris hästi kaasa ja Paide teatril kogukonnateatrina on tulevikku. «Igal õhtul oli keskväljakul kõnesid kuulamas vähemalt viiskümmend kuni sada inimest,» ütles ta.

Kui Türi ja Järva valla elanikud esitasid jaanuaris energia hinnatõusu hüvituse taotlusi üsna agaralt, siis Paide linnavalitsusele laekus neid vähem, kui oli oodata. Kuigi riigi määruse järgi on aega taotlusi menetleda kuni 35 päeva, teevad omavalitsuste sotsiaaltöötajad kõik selleks, et neid võimalikult kiiresti üle vaadata. Väljamakstud summad ulatuvad kümnest eurost üle tuhande euroni. Kõik Järvamaa omavalitsused alustasid hüvitustaotluste vastuvõttu 10. jaanuaril. Türi vallavalitsusele on esitatud taotlusi kõige aktiivsemalt: 31. jaanuari seisuga 480, neist 293 ehk üle 60 protsendi elektroonselt. 252 taotlust oli jaanuari lõpuks ka juba menetletud. «Inimestele oleme välja maksnud ligi 45 400 eurot, keskmine väljamakstud summa on 180, väikseim 10,12 ja suurim 963,52 eurot,» ütles Türi valla innovatsiooni ja sotsiaalabi valdkonnajuht Kati Nõlvak.

Teisipäeval avasid Väätsa rahvamajas uksed raamatukogu ja postipunkt, mis enne asusid veidi kõrvalisemas kohas lasteaias. Nüüd saavad väätsalased tarvilikke teenuseid kasutada aleviku ühes käidavamas kohas. Väätsa raamatukoguhoidja Made Piho ütles, et ega neil seal lastaiamajaski halb olnud. «Seal oli ka hea ja ruumi isegi natuke rohkem. Et asukoht oli selline, kuhu inimesed nii väga ei sattunud, ja meieni jõudis läbi lasteaia tagahoovi, siis see oli ümberkolimisel üks peamisi põhjuseid,» selgitas ta.

Teisipäeval sõitis vahasse valatud sajanditagune Paide linnapea ja apteeker Oskar Brasche koos oma apteegi sisustusega vanast muuseumimajast uude tegevuskeskusse, et 23. veebruaril olla valmis kolleege vastu võtma. «Viletsate teeolude kiuste õnnestus kogu sisustus ilma ühegi killuta kohale tuua,» ütles Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts rõõmsalt kilomeetrise kolgatatee järel.

Transpordiameti eelmisel hilissügisel tehtud korraldus nägi ette vähendada bussilliinide kilomeetrite hulka Järvamaal umbes 19 000 kilomeetrit aasta peale. Eelmisel nädalal selgus, et riik eraldab ühistranspordikeskustele lisaraha ja nii ulatuslikke kärpeid ei tule.