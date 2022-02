Nende küünaldega mäletati lahkunud vähipatsiente ja anti ülejäänutele inimestele lootust. Selle aktsiooniga soovib vähiliit juhtida ühiskonna tähelepanu sellele, et Eesti vajab terviklikku ja süsteemset haiguste ennetamise programmi, mille kese on inimene. On vaja tõsta inimeste teadlikkust, võimendades sõnumit, et vähki saab ennetada või varakult avastada, mis aitaks oluliselt vähendada vähisurmade arvu.