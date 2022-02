Täna andis terviseamet teada, et viimase ööpäevaga tuli Järvamaale 102 positiivset proovi, neist 42 Türi valda, 30 Paide linna ja 30 Järva valda.

Viimase seitsme päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Järvamaal 2462. Järva vallas on see 2137, Paide linnas 2915 ja Türi vallas 2292.