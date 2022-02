Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Ei juhtu just ülemäära sageli, et järvalased saavad suurtel spordivõistlustel kaasa elada oma sportlastele, kuid reedel avatud olümpiamängudel on meil selleks lausa kahekordne võimalus. Järgmised kaks ja pool nädalat kestvatel Pekingi taliolümpiamängudel löövad nimelt kaasa suusatajad Keidy ja Kaidy Kaasiku Aravetelt. Järva Teataja küsimused vahendas suusakaksikutele Eesti Olümpiakomitee kommunikatsioonijuht Merili Luuk otse pikalt lennureisilt kaugesse Hiinasse.