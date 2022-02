Türi suusaradade võrgustik laienes Käomäeni

Raja lõpuosas tuleb lauskmaa suusatajail olla ettevaatlik, sest Käomäe laskumised nõuavad kohati päris head suusavalitsemist. Suusaringi pikkus Käomäele ja tagasi on ~13 km.

Lisaks suusamatka rajale sõideti saaniga üle ja raiuti lume ning tuisuga kooldu vajunud puudest vabaks ka Saunametsa matkarada. Nüüd on see ilus metsarada taas kõndimiseks-matkamiseks valmis.

Loomulikult on rajameistrite suurima tähelepanu all Türi Tolli metsa suusarada, kus tänavu talvel suusarõõme saanud nautida juba üle kahe kuu. Lisaks on rajameistrid sisse sõitnud suusarajad kõigi valla koolide ja Türi lasteaedade juurde ning suusaorienteerumise treeningradade võrgu Türi Kõrgessaare lähedusse.