Türi linna piirialal asub Kõrgessaare mägi, mis on järjepidevalt olnud üheks Türi linna elanike rekreatsioonialaks. Seal asuvad Türi Elamuspark, Türi discgolfi park, maastikuratta-, matka-, kõnni- ja terviserajad, orienteerumismaastik, kelgunõlvad jne. Kõik nimetatud rajatised on aktiivses kasutuses.

Paraku on kuusikutes toimumas ulatuslik kuuskede kuivamine. Selleks, et tagada Kõrgessaare seikluspark piirkonna püsimine, tuleb sealseid metsi järkjärgult uuendada. RMK uuendab metsi põhimõttel, et alal saaks kasvama raiutud metsaga vähemalt samaväärne mets.