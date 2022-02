Motoklubi Alempois president Martin Kruus tunnistas, talviseid ettevõtmisi on nad tõesti ka varem teinud, kuid see oli neil esimene kord klubi egiidi all lumelinna ehitada. “Et mootorrattaga sõitmist on talvel vähem, kuid motoklubi ei ole ju ainult tsiklimehed, oli meie eesmärgiks korraldada peredele üks ühisüritus ning anda lastele tegevust,” selgitas ta.