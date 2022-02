Ööpäevaga lisandus maakonda kaheksa koroonahaiget. Foto on illustratiivne. FOTO: Tomi Saluveer/Lõuna-Eesti Postimees

7. veebruari hommikuse seisuga on haiglas 409 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 241 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 167 ehk 69,3% on vaktsineerimata ja 74 ehk 30,7% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.