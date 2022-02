„Skeemidesse on meelitatud peamiselt 20ndates noored ning tihti on nad ka teadlikud, millega nad tegelevad. Samas ei teadvustata, kui karmid karistused neid oodata võivad,“ selgitas Citadele panga rahapesu osakonna juht Viktor Tkatšenko. „Noori meelitab lootus kiiresti „lihtsasti“ raha teenida. Paraku ei päästa teadmatus juba tehtu tagajärgede ja vastutuse eest. Kriminaalide poolt värvatud „rahamuulad“ peavad lihtsalt raha läbi enda pangakonto järgmisele kontole liigutama või võtma ja andma sularahas selle edasi. Seaduse silmis on see aga kuriteole kaasaaitamine.“

Eestis viimastel aastatel algatatud aastas keskmiselt 40 kriminaalasja, milles inimesed on aidanud kuritegelikul teel saadud raha liigutada ja varjata. Politsei tegeleb aktiivselt „rahamuulade“ püüdmisega ja nende vastutusele võtmisega, kuid probleem on isegi mõnevõrra kasvanud, sest aina enam on levinud interneti-, telefoni-, panga- ja muud pettused, millest saadud tulu on vaja kiirelt „puhtaks pesta“.

Tkatšenko märkis, et noorteni jõuavad uskumatult heana näivad rahateenimise tööpakkumised nii tuttavatelt kui ka võõrastelt ning nad annavad vabatahtlikult oma pangakonto kriminaalide kätte või nõustuvad peturaha vastu võtma. „Neid noori inimesi lihtne tuvastada, sest paljudel neil ei ole veel stabiilset sissetulekut, kuid samas on suur huvi teenida raha nii, et midagi tegema ei pea.“

„Peamiselt on selliste finantsskeemidega seotud noored inimesed, kuid petturid tõmbavad ligi ka teisi ühiskonnagruppe, näiteks sotsiaalselt vähekindlustatud ja rahalistes raskustes olevad inimesed, kodutud, sisserännanud, töötud jne. Samuti näeme, et „musta raha“ liigutajad satuvad vahel ka ise täielikult ohvriks. On olnud juhtumeid, kus nad annavad oma konto kontrolli kurjategijate kätte, kes võtavad veel nende nimel lisaks ka laenu. Nii on noorte krediidiajalugu pikaks ajaks rikutud,“ lisas Tkatšenko.

Kõige sagedasemad meetodid rahamuulade värbamiseks: - Spämm või suhtlus sotsiaalmeedias, kus lubatakse lihtsat võimalust raha teenida; - Reklaamid, kus välismaised ettevõtted otsivad „kohalikke inimesi/ametnikke“ endale töötajateks; - Tööpakkumised, mis pakuvad palju raha mitte millegi või vähese töö eest, sh ei ole nõutud haridust ega eelnevat kogemust; - Tööülesandeid ei ole kirjeldatud, v.a pangakonto kasutamise võimalus; - Kõik tööalased suhtlused ning tehingud toimuvad veebis; - Pakkumisega seotud meiliaadress pärineb avalikult teenusepakkujalt, nt gmail, Hotmail, Yahoo; - Veidralt sõnastatud laused ning kirjavead.

Vastutus lasub konto omanikul

Citadele panga rahapesu osakonna juht Viktor Tkatšenko rõhutas, et kellegi kolmanda isiku nõudmisel konto avamine või enda nimel ettevõtte asutamine ning selle hilisem juhtimise üleandmine kolmandale isikule on samuti kuritegu.

Tkatšenko sõnul ei tohiks mitte kunagi teha pangaülekandeid, kaardimakseid või sularaha välja võtta kolmanda isiku nõudmisel. „Isegi kui olete tuttavad või sõbrad, sest kui pannakse toime kuritegu, lasub vastutus konto omanikul. Igat tehingut tuleb hinnata selle sisu ja majandusliku otstarbekuse alusel – miks sugulane või sõber ei saa ise endale raha üle kanda ning miks ta on nõus iga tehingu eest vahendustasu maksma,“ märkis Tkatšenko.