Teeolud püsivad talvised

Lisaks on üle Eesti mitmel pool hetkel teekatted jääkihi all. Hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub läänekaare tuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 0..-4, saarte rannikul kuni +2°C.