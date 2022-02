Täna varahommikul on põhi- ja tugimaanteed valdavalt soolaniisked või soolamärjad. Teedel tuleb arvestada härmatisest tingitud libedusega! Kõikjal Eestis on hommikul teedel väga suur libeduseoht. Hetkel on teetemperatuurid miinuses, Kagu-Eestis nullilähedal.