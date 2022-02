Hundi nime üle mõtlesid kümned inimesed

Nüüd on otsustamiskord laste käes. Eelmisel nädalal käis Järva valla hunt mööda lasteaedu ja jättis sinna kõik pakutud nimed. Lastel on aega mõelda esmaspäevani. Siis korjatakse igast lasteaiast (neid on kümme) kolm populaarsemat nime kokku ja vaadatakse, kes võitis. Järva valla hundi nimepidu on 24. veebruaril Albus.