Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* «Ma olen juba ammu väga-väga soovinud, et Kaja saaks oma rassimise ja meeletu missioonitunde eest tunnustuse. Ju ma siis ikka nii kõvasti soovisin, et nüüd ongi see käes. Tore on ju nii mõelda!» rõõmustab vastse kultuuripärli kauaaegne tuttav ja kolleeg Albu koolist Mare Kabel, saades paar päeva varem teada, et tema kõvasti soovitud soov on täide läinud. Kaja Kraav pälvis kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupilt kultuuripärli preemia. «Meie Kaja on hästi toimekas inimene, keda jätkub igale poole. Olen alati imetlenud tema positiivsust ja pealehakkamist, millega ta ennast ja teisi tagant torgib ning oma kambalisi innustab. Kui Kaja on pundis, siis toimub tingimata midagi vahvat ja meeldejäävat. Enamasti on seda ka kaugele kuulda, tal on ju koolitatud hääl,» lausub Mare Kabel.

* Transpordiameti klienditeeninduse osakonna piirkonnajuht Annely Noobel ütles, et kui seni teenindas Paide teenindusbüroo inimesi kolmel päeval nädalas, siis alates esmaspäevast on büroo töökorraldus muutunud. Noobel sõnas, et Paide teenindusbüroo toimingutest moodustavad lõviosa ehk 80 protsenti sõiduki registreerimiseelse kontrolli toimingud. Et registreerimiseelne kontroll on toiming, mida ei saa sooritada e-teeninduses, teeb büroo seda toimingut kõigil viiel päeval eelkirjapaneku alusel.

* Mõne aja eest Türi vallavalituse välja kuulutatud konkursid inimeste leidmiseks nii ametnike ridadesse kui ka haridusasutuste ette­otsa on osaliselt edukalt lõppenud. Mõni ametnik on juba tööle hakanud või kohe hakkamas, ent vähemalt ühe konkursi tulemus tuleb omavalitusel jälle nurjunuks tunnistada.

* Haridus ja teadusministeeriumi korraldatud noortevaldkonna konkursil «Noorte heaks tänu» osutus aasta nutika teo kategoorias parimaks järvalaste osalusel loodud noorteinfoportaal ja äpp Infohunt. Tänavu oli 13 kategooriasse esitatud 121 kandidaati, kellest parimaid tunnustas minister Liina Kersna teisipäeva õhtul galal.

* Järva-Jaanist pärit kirjanik ja spirituaalne teejuht Pamela Maran üllitas möödunud aasta lõpus raamatu «Luuüdini paljas», mis pajatab naise isiklikke lugusid konfliktidest ja raevust, armastusest ja kõigest inimlikust. See on Pamela kirjanikupagasi kuues teos.

* Järgmisel kolmapäeval esietendub endise Järva teedevalitsuse maja palmisaalis Üüve-Lydia Toompere, Siim Tõniste ja Paide teatri koostöölavastus «Teine asi». Lavastus põhineb kogukondlikul uurimusel ja dokumentaalsetel materjalidel, samas on selles paras annus maagiat, tundmatuid reaalsusi ja libaantropoloogilist lähenemist. Lavastus, mis on korraga nii teatriskäik kui ka muuseumikülastus, toob vaataja ette Paidest üles leitud ja korterisügavustest välja kaevatud igapäevased varjatud aarded, mille põhjal on Toompere ja Tõniste loonud Paide Rahva Muuseumi.