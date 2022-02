Talimängudel jagus võite kõigile

Esimese etapi järel on juhtima läinud Särevere kogukond 144 punktiga, kes võitis alavõidud reesõidus, orienteerumises ja üllatusalal. Teisel kohal on Käru kogukond 134 punktiga ja alavõidu haarasid nad kelgutamises. Kolmandal kohal on 132 punktiga uustulnuk Konnaküla, kellel kuulus alavõit suusatamises.