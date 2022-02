Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi Järvamaad katab veel ligemale 30sentimeetrine lumevaip, on viimaste päevade soojade ilmadega olnud märgata ka kevade esimesi tundemärke. Näiteks on Paides Aiavilja tänaval õitsema hakanud lumikellukesed. Aiavilja tänava elanik Maarika Heinaste selgitas, et lilled õitsevad kohas, kus lumi sulab alati kiiresti ära, sest seal on maa all soojustorustik. «Kui siin lund sajab, siis korraks on maa valge, aga siis sulab kohe ära,» ütles ta. Kuigi temperatuur kõigub alles null kraadi ümber, on seda küllalt selleks, et päikeselistel päevadel vahtramahl jooksma hakkaks.