Teeolud püsivad talve kohta pigem head

Hommikul on muutliku pilvisusega ilm, pilvisem on Lääne-Eestis ja põhjarannikul ning paiguti sajab vähest vihma või lörtsi. Õhutemperatuur on 0..+3, Kagu-Eestis 0..-2°C. Väiksematel maanteedel esineb paiguti libedust!