Teed püsivad libedad

Seda eriti Põhja- ja Lääne-Eestis. Lisaks võib üle Eesti eripaigus hetkel teedel jääd kohata ja seda eriti väiksematel teedel. Õhutemperatuur on kõikjal plusspoolel, kuid teepinna temperatuurid on alla nulli ja kohati on väga libedad ka suuremad teed.