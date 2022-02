Maksu- ja tolliameti põhjendusel avanes deklareerimise võimalus tõepoolest varem ja seda põhjusel, et alates nii-öelda ametlikust tuludeklaratsiooni esitamise päevast on inimeste huvi ja hasart väga suur, mille tõttu on tihtilugu MTA koduleht üle koormatud. «Kuna koormus e-MTA-le on läinud suureks, siis pidime nagu eelmistel aastatel piirama e-keskkonna kasutajate hulka. Piirangu rakendamisel kuvatakse kasutajale taimerit, mis näitab, mitme sekundi pärast suunatakse ta automaatselt autentimislehele, kus ta saab edasi e-MTAsse siseneda. Kui e-MTAsse tulla soovijate arv on väga suur, siis võib kasutaja sattuda korduvalt taimeriga vahelehele,» selgitab MTA.