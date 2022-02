Politseinikud piirduvad kiiruspiirangule tähelepanu juhtimisega

Nädalavahetusel Paide sissesõitudele tekkinud liiklusmärgid annavad teada, et kuni märtsi lõpuni ei tohi linnas sõita kiiremini kui 30 kilomeetrit tunnis. FOTO: Tiit Reinberg

Paide teedel ja tänavatel hakkas mõne päeva eest kehtima ajutine kiiruspiirang 30 kilomeetrit tunnis. Kesk-Eesti politseijaoskonna patrulli­juht Alar Smirnov ütles, et politseinikud spetsiaalselt just ajutiselt kehtestatud liikluspiirangu täitmise jälgimisele ja analüüsile keskendunud ei ole, oluline on ikkagi üldine turvalisus.