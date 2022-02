Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Teisipäeva öösel vastu kolmapäeva oli keegi võtnud nõuks hiilida läbi metsa Anna kaupluse tagakülje juurde ja sõna otseses mõttes raiuda end läbi seina poe kontori ossa.

* Terviseameti eelmisel neljapäeval avaldatud soovituse järel on sellest nädalast kaugõppel üle Eesti umbes kümmekond kooli. Järvamaal õpivad kodustes tingimustes praegu Türi valla Retla-Kabala kool ja Laupa põhikool. Türi vallavanem Ele Enn ütles, et terviseameti soovitustele tuginedes otsustasid Retla-Kabala kool ja Laupa põhikool jääda esmaspäevast kaugõppele. «Seda tehti eesmärgiga katkestada tekkinud nakkusahelad. Koolis haigestusid nii õpilased kui ka õpetajad. Väiksemates koolides on õpetajaid asendada keeruline ning sellisel juhul on targem juba kõigil minna mõneks ajaks koju õppima ja tulla järgmisel nädalal tervena kooli tagasi,» selgitas ta.

* Paide teedel ja tänavatel hakkas mõne päeva eest kehtima ajutine kiiruspiirang 30 kilomeetrit tunnis. Kesk-Eesti politseijaoskonna patrulli­juht Alar Smirnov ütles, et politseinikud spetsiaalselt just ajutiselt kehtestatud liikluspiirangu täitmise jälgimisele ja analüüsile keskendunud ei ole, oluline on ikkagi üldine turvalisus.

* Tänavu 28. mail Koeru keskkooli staadionile kavandatud laulu- ja tantsupeol «Aeg-ajalt tuleb küsida...» osaleda soovivate kollektiivide kirjapanek pidanuks hoo sisse saama juba eelmise aasta oktoobris. Siiski otsustas korraldusmeeskond oodata ja lükata kirjapaneku järgmisse aastasse lootuses, et selleks ajaks ei saabu järjekordset suurt nakatumislainet ning koorid ja tantsurühmad on saanud pärast pikka pausi koos käia ja plaane teha. Tõenäoliselt on maakonna taidlusrühmad oodanud pidu sama kannatamatult kui korraldajad, sest 10. veebruariks, mil läks lukku peole registreerimine, oli osalejate nimekiri muljetavaldavalt pikk.

* Kuigi tuludeklaratsioonide esitamine algas ametlikult 15. veebruaril, pääsesid esimesed kannatamatud maksumaksjad oma tulusid ja kulusid e-MTA lehele esitama juba eelmise nädala lõpul. Ka mitmel tuhandel järvalasel õnnestus enne 15. veebruari oma eelmise aasta tulusid ja kulusid deklareerida. Maksu- ja tolliameti meediasuhete spetsialist Dmitri Pastuhov andis teada, et esmaspäevaks oli Järva maakonnas esitatud 6263 deklaratsiooni. Nende põhjal tuleb juurde maksta ligi 65 000 eurot ja tagastada ligi 2,5 miljonit eurot.