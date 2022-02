Paides saab taas tavakiirusel sõita

Eelmisel nädalal kirjutas Järva Teataja, et Paide linna talihooldus on juba mitu nädalat linlastele peavalu valmistanud ja nii alandati terves linnas lubatud sõidukiirust.

Kui ülemöödunud nädalal juhtisid Paide linnavolikogu opositsioonisaadikud tähelepanu, et talihooldega on linnas lood pehmelt öeldes kehvad, siis ühe lahendusena pakuti välja, et teatud teelõikudel tuleks alandada lubatud sõidukiirust ja lumevallide vahel kitsaks jäänud tänavad muuta ühesuunaliseks.