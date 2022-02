Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel nädalal alustas haigekassa perearstikeskustele COVID-19-vastase vaktsineerimise eest lisaraha väljamaksmist. Järvamaa perearstid said tubli töö eest ligikaudu 145 000 eurot lisatoetust. OÜ Paide Arst juhataja ja perearst Ingrid Alt ütles, et haigekassa rahaline tähelepanuavaldus oli perearstidele tore üllatus. «Me ei teadnud, et selline premeerimine võiks nimistute vaktsineerimise hõlmatuse alusel üldse tulla,» lausus ta.

* Kolmapäeval esietendus Üüve-Lydia Toompere, Siim Tõniste ja Paide teatri koostöölavastus «Teine asi», mida mängitakse endise Järva teedevalitsuse maja palmisaalis. Lavastajad lubasid, et see on korraga nii teatriskäik kui ka muuseumikülastus. Selles etenduses on oma osa ligi sajal paidelasel, kes tõid teatrirahvale oma kodust ühe olulise eseme. Neid esemed pole palmisaalis üles seatus vitriinidesse nagu muuseumis, vaid nad on leidnud oma koha suurel kangal.

* On igati märgiline, et samal ajal kui eestlased elavad Pekingi olümpiamängudel kaasa Kelly Sildarule, Marten Liivile, Kristjan Ilvesele ja teistele, tunnustab Eesti Olümpiakomitee (EKO) spordikomplekse, kus praegused ja tulevased olümpialased end treenida saavad. Just sellise tunnustuse osaliseks sai eile Konesko Türi spordihoone, mille seinal ilutseb nüüd kümme aastat pronkskirjaga plaat «Eesti Olümpiakomitee tunnustatud spordikeskus».

* Nädalavahetusel Paides E-Piima spordihoones olnud kaitseliidu esimestel meistrivõistlustel õhkrelvadest laskmises sai Järva maleva võistkond Tallinna ja Tartu maleva järel kolmanda koha. Ühtlasi olid need legendaarse lasketreeneri Rein Valdru kümnendad mälestusvõistlused. Võistluste korraldaja, Järva naiskodukaitsja ja Järvamaa laskespordiklubi treener Kristina Kiisk ütles, et need olid ilmselt suurimad Eestis korraldatud laskevõistlused. Kirjapaneku järgi oli oodata üle 200 võistleja, kuid koroona tõttu jõudis rajale 179 laskurit, kes kahel päeval tegid 194 starti. Korraga oli kasutuses 34 võistlusrada.

* Paari kuu pärast möödub neli aastat sellest, kui maakonnalehest käis läbi uudis Türi mootorrattaklubi Alempois MC klubihoone ehituse kohta. Seejärel saabus pikk vaikus, kuigi aeg-ajalt ilmus sotsiaalmeediasse teavet maja ehituse edenemisest. Alempois MC president Martin Kruus meenutas, et kevadpealinnas Vabriku puiesteel endise Türi kolledži taga asuvat vana puitmaja hakkasid nad klubihooneks kohendama tõesti juba paar aastat tagasi. Esmalt vaatasid tsiklimehed maja üle, vedasid üleliigsest kraamist tühjaks ja nägid, et taastada pole suurt midagi. Lammuatsid kõik mittevajaliku ära ja asusid palkseinte vahele tänapäevasemat elukeskkonda rajama.

* Ajal, mil COVID-19 haigus puudutab paljusid eestimaalasi, pole tõvest puutumata jäänud ka Järvamaa tipp- ja harrastussportlased. Järva Teataja uuris, kuidas nad on haiguse järel taastumisega toime tulnud ja mida soovitavad neile, kel see katsumus peaks ees seisma.

* Kui tänapäeva lapsed koguvad legokomplekte, Schleichi­ loomakujusid ja Rainbow High nukke, siis umbes 40 aastat tagasi rõõmustasid nad Polümeeri tehase sametise pealispinnaga samblaloomadeks kutsutud mänguloomade üle. Paljudes peredes seisid need sektsioonkapi riiulitel aukohal või väljapanekuna puhvetkapi vitriinis. Türi raamatukogu töötaja Kersti Eenmaa ütles, et tundis omal ajal vahtkummist mänguasjadega erilist sidet. «Mänguasju polnud toona palju ja kui meie koju hakkas toredaid pehmeid loomakujusid tekkima, meeldis mulle ja mu õele nendega väga mängida,» meenutas ta. See kõik võis olla umbes 1970ndatel, kui Polümeeri tehases algas vahtkummist mänguasjade masstootmine. Eenmaa ei mäleta täpselt, milline kujukestest oli tema kogus esimene, kuid sisetunne aimab, et see võis olla üks pikkkõrvjänes, mis on juba üsna kulunud moega.