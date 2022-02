„Korraldame „Andmepärli“ konkurssi teist aastat, et tuua välja säravamaid andmete kasutamise ja mõtestamise näiteid ning parandada üldist andmekirjaoskust,“ ütleb konkursi „Andmepärl 2022“ žürii esimees, statistikaameti partnerlussuhete juht Jaana Tael. „Ootame osalema kõiki, kes on avaldatud kirjatööde või ilmeka visualiseerimise kaudu esile toonud andmete väärtuslikkust.“

Parima infograafika auhinnaga tunnustatakse autorit, kelle loodud andmevisuaal, rakendus või infograafika on eeskujuks, propageerib andmete kasutamist ja mõtestamist visuaalse keele kaudu. Selles on kasutatud uuenduslikke ja kaasahaaravaid infograafika meetodeid. Töös on originaalsust ja eksperimenteerimise julgust ning selle disain on kasutajasõbralik.