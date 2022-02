Koroonaviiruse peamisteks haigustunnusteks on peavalu, köha, palavik, hingamisraskused, kurguvalu, lihasvalu, väsimus, nõrkustunne ning maitsmis- ja lõhnameelte kadumine. Viimane on ühtlasi ka üks levinuimaid koroonaviiruse sümptomeid, mis esineb enamikel haigestunutel. Meditsiiniliselt kutsutakse lõhnameele kadumist anosmiaks, mis on haistmisvõimetus ehk lõhnataju vähenemine või täielik puudumine.

Haistmis- ja maitsemeele kadumise põhjuseks võib olla nii otsene viirusest tekitatud kahjustus, kui ka haistmisnärvi lähedal tekkiv turse, mis takistab lõhnamolekulidel haistmisnärvini jõudmist. Tavaliselt taastub patsiendi lõhna- ja maitsemeel ise pärast tervenemist, ent see ei pruugi alati nii olla.

Treeni meeli lõhnateraapia ja vürtsika toituga!

Lõhnataju taastamiseks on soovitatav meeli ergutada erinevate eeterlike õlidega. Heaks abivahendiks on difuuser, kuhu sisse saab tilgutada eeterlikku õli – see seguneb difuuserist väljuva auruga ning tekitab meeldiva aroomiga udu. Samuti tuleb kasuks soolalahusega nina loputamine.

Kui haistmismeel on osaliselt taastunud, siis võib katsetada ka lõhnatreeningut – ent tuleb olla ettevaatlik, kuna kõik eeterlikud õlid ei sobi sisse hingamiseks ja võivad hingamisteid ärritada! Lõhnatreeningu puhul on soovitatav nuusutada kaks korda päevas vähemalt nelja erinevat aroomi ning vahetada lõhnasid iga 12 nädala tagant. Kõige rohkem võib abi olla just inimesele tuttavatest või emotsionaalse seosega lõhnadest, nagu nelk, roos, sidrun, eukalüpt, vanill, jahvatatud kohv või parfüümid, mille nuusutamise ajal tuleks meenutada lõhnaga seonduvaid mälestusi ning öelda kõva häälega, mis lõhnaga on tegu.