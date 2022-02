Pärast valimisi on mõnikord võitjatel raske kohaneda oma uue rolliga ja mõista, et enam ei aita suuga sõnade tegemine, vaid tulebki tõsimeeli tegutsema ja ka vastutama asuda. See ei pruugi olla kerge ja mõni läheb ka lausa inertsist edasi ainult ikka eelmiste võimul olnute siunamisega.