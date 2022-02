Uuringutulemustest selgus, et ligi pooled juuli- ja oktoobrikutse ajateenijatest tuli ajateenistusse omal algatusel. Ajateenistusse astuti omal algatusel peamiselt selleks, et teadlikult oma elusündmusi planeerida ja kohustusi ajastada ehk ajateenistus sooviti läbida enne kohustuste tekkimist ning õppima asumist.

Kaitseväe inimressurssi kompleksuuring on Kaitseväe Akadeemia ja Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi läbiviidav uuring, milles eesmärk on saada teavet ajateenistuses olevate inimeste arvamuste ja hoiakute kohta, et teha paremaid otsuseid teenistuse juhtimiseks ja korraldamiseks. Samuti annab see võimaluse analüüsida muutust ajateenistuses olnud isikute hoiakutes ja arvamustes aastate lõikes.