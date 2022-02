Paides kihutasid elektribagid

Alt ütles, et võistlejatele valmistati, kasutades ära E-Piim spordihalli suurust, Eesti kõigi aegade suurim siserada pindalaga 830 m2 ja peasirgega 37 meetrit. „Valmistati 26 uut rajaelementi ja võistluste korralduse käigus tehti üle 300 tunni vabatahtliku tööd. Peamise töö tegid võistluste korraldamiseks ära Paide meeskonna lapsevanemad ja õpilased nii rajaelementide kokkupanekul kui raja ehitusel,” sõnas ta. „Loomulikult on korraldajad väga tänulikud ka kõikidele sponsoritele, kelle abita oleks sellisel tasemel võistluste korraldamine väga keeruline olnud.”

2WD (kahe ratta veoga autod) klassis pääsesid kõige tugevamasse A-finaali kolm Paide RC Teami esindajat: Randolf Alt, Markus Ubaleht ja Kert Rohtjärv. „Kõrgeima kolmanda koha tõi ära Randolf Alt jäädes napilt ilma teisest kohast. Kolme etapi järel on Randolf endiselt Eesti meistrivõistluste sarja arvestuses teisel kohal. Neljanda koha võitles Paides välja Markus Ubaleht ja esimest korda selles võistlusklassis A-finaali seltskonnas võistelnud Kert Rohtjärv sai üheksanda koha,” loetles ta.

Paide avatud noortekeskuses neli aastat tagasi Marit Udami initsiatiivil käima lükatud mudeliring on selle vähese ajaga arenenud tegusaks ja tugevaks klubiks tõstes nii Juunior-Liiga kui ka 1/10 elektribagide võistluste korraldamise Eestis uuele tasemele. Nüüd juba kolm aastat Karateklubi Täht all tegutsev Paide RC Team on toonud Eesti mudelisporti juurde palju värskust ja ka noori võimekaid võistlejaid. (JT)