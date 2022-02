Kõonurme sõnul on meeleolu rusuv. "On näha, et inimesed on kurvad, vaiksed, neil on raske oma emotsioonidest rääkida. Ka omavahel ei taha eriti suhelda," sõnas pidevalt töötajatega kokkupuutuv tootmisjuht.

Osaühingust PMT on lahkunud tänase seisuga suurusjärgus viis ukrainlasest töötajat (olukord muutub pidevalt), et minna kodumaale. "Need on sellised juhtumid, et inimesel on näiteks naine lapsega Ukrainas ja ta püüab nende juurde pääseda," sõnas ta. Tootmisjuhi sõnul on ukrainlastest töötajad tulnud neile tööle valdavalt riigi idaosast, kus asuvad peamised metallitööstused. "Sinna on veel eriti keeruline pääseda," jagas Madis Kõonurm inimeste muret.