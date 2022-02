Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva Teataja fotograaf Dmitri Kotjuh viibib juba üle kahe nädala Ukrainas ja vahendab koos Postimehe ajakirjanikega sealt Eestisse kõige värskemaid uudiseid. Kiievis töötava Kotjuhi argipäev on praegu ärgata hommikul plahvatuste peale ja tormata päevas mitu korda õhuhäire tõttu varjendisse.

* Eesti Punane Rist ja mitu heategusorganisatsiooni koguvad Ukraina elanike toetuseks rahaannetusi ja esemeabi, mis jõuavad abivajajateni Ukraina Punase Risti kaudu. Järvamaal on samuti üles seatud või seadmisel annetuspunktid, kuhu on võimalik annetusi viia.

* Järva vallavalitsus valmistab volikogule ette haridusvõrgu ümberkorralduseks eelnõud, mille järgi lõpetab Aravete keskkool järk-järgult gümnaasiumihariduse andmise, uusi kümnendaid klasse ei ava, kuid need õpilased, kes õpivad praegu gümnaasiumiosas, saavad õpingud lõpetada. Kolme aasta jooksul kaob järk-järgult Ambla-Aravete ja Peetri kooli kolmas kooliaste ja nad muutuvad kuueklassiliseks. Plaan on veel liita Imavere kool ja lasteaed üheks asutuseks.

* Järva maleva pealik Kuido Pettai tegi kaitseliidus pretsedenditu sammu, kui kutsus oma abiks Naiskodukaitse Järva piirkonna esinaise Kerlin Tealase, kelle üks ülesanne on edendada maakonnas kodanikukaitset. Kolonelleitnant Pettai selgitusel on organisatsiooni sõjalise iseloomu tõttu kaitseliitlaste ülesanne olla kriisides eesliinil ja seetõttu on mõistlik toetuda kohalikel omavalitsustel kriisireguleerimisel rohkem naiskodukaitsjatele. «Olen omavalitsuste kriisikomisjonidesse määranud tublid naiskodukaitsjad, Paide linnas Malle Hermanson, Järva vallas Kirsika Ilmjärv ja Türi vallas Taive Saar. Varem kummalisel kombel omavalitsused kaitseliitlasi oma kriisikomisjonide töösse aktiivselt ei kaasanud,» lausus Kuido Pettai.