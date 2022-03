Arvamusfestival ootab aruteluideid festivali sünnipäevaprogrammi

Ideekorjesse on oodatud kõik arutelupüstitused, mis vajaksid ühiskonnas lahti rääkimist ja mõtestamist. „Selle aasta peamisteks märksõnadeks on demokraatia ja kriisid. Vaatame tagasi viimasele kümnele aastale ja sellele, kuidas me kõigi nende tänaste kriisideni jõudnud oleme. Mõtleme ühiselt, millises ühiskonnas me kümne aasta pärast elada tahaksime ning kuidas sinna jõuda,“ rääkis Arvamusfestivali programmijuht ja eestvedaja Kaspar Tammist.