Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* «Jõhker, mis siin toimub! Inimesed tulevad jalgsi 15–20 kilomeetrit piirini, et pääseda. 30 kilomeetrit enne piiri on teeservad hüljatud masinaid täis. Põgenikud saavad küll üle piiri, aga mis saab neist edasi? Olen enda arust tugev mees, aga nähes üle pääsenud kallistavaid naisi ja lapsi, tuleb siin pisar silma,» ütles esmaspäeval Poola-Ukraina piirlile vabatahtlikuna appi jõudnud paidelane Vallo Tamme.

* Järvamaa omavalitsustel on valmisolek pakkuda majutust Ukraina sõjapõgenikele, selleks on kaardistatud oma võimalused ning abi oodatakse ka kohalikelt eraisikutelt ja ettevõtjatelt. Türi vald arvestab vähemalt kümmekonna pere saabumisega, kuid võimekus esmast abi ja majutust anda on suurem. Paide linn on valmistunud selleks, et lähiajal võib maakonna keskusse saabuda sadakond abi vajavat ukrainlast, Järva vallas on võimekus umbes 50 inimese majutamiseks.

* Kui Paide päästekomando uue hooneni jääb arvatavasti veel paar aastat, siis Türil on asjad jõudnud ehituseni. Uut hoonet on Türi päästjad oodanud aastaid. Lääne haldusgrupi juht Geimo Eesmäe sõnas, et nad on sellele lähemal kui kunagi varem.

* MTÜ Türi Vabatahtlik Tuletõrje Ühing valmistab ette sõitu Poola-Ukraina piirile, et aidata sõja eest põgenevatel inimestel Eestisse jõuda. Türi vabatahtliku tuletõrjeühingu eestvedaja Meelis Välimäe selgitas, et bussiostuplaan oli neil juba varem, sest suuremate päästejuhtumite lahendamiseks ja kadunud inimeste otsimiseks oli vaja staabimasinat. «Alguses otsustasime, et annetame raha, kuid nüüd, kui Ukrainas läks madin lahti, leidsime, et peame ikka ise käed külge panema. Nii võtsime annetusteks mõeldud osa, panime kõvasti juurde ja ostsime bussi kohe ära. Praegu evakueerime ja hiljem läheb ümberehituseks,» selgitas Välimäe.

* Neljandat aastat korraldatav kampaania «Solidaarne naistepäev», mille käigus kogutakse hügieenitarbeid vähekindlustatud naistele ja neidudele, laieneb tänavu kaugemale ning abi saavad ka Ukrainas elavad ja sealt koos põgenikelainega Eestisse jõudvad naised.

* Põllumajandusfirma juht värvis lauda Ukraina lipu värvidesse. Metstaguse Agro juht Teet Kallakmaa ostis eile sinist ja kollast värvi kilet, läks õhtul pimedas redeliga lauda juurde ja hakkas hoone fassaadi valgustavaid leedtulesid Ukraina lippu värvidega katma.