Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Eesti riik tagab Ukraina lastele võimaluse kooliteed jätkata, seda kinnitas haridus- ja teadusminister Liina Kersna ka kohtumisel Ukraina haridusministri Serhiy Shkarletiga. Ka Järvamaa koolidesse saavad sõjapõgenikest lapsed õppima asuda. Paides, kuhu on esimesed sõjapõgenikud juba saabunud, läheb vähemalt üks Ukraina laps järgmisel nädalal kohalikku kooli. Paide Hammerbecki põhikooli direktor Vello Talviste ütles neljapäeval, et kokkuleppe järgi tuleb väike koolitüdruk neile esmaspäeval. Praegu küll rohkem avaldusi ei ole, kuid kool on arvestanud, et lähiajal lisandub ukrainlastest õpilasi veel. Talviste meelest tuleb kindlasti valmis olla 10–20 sõjapõgenikust lapsele koolihariduse andmiseks, seda samuti teisel Paide põhikoolil.

* Neljapäeval oli Türi vallavolikogu istung, kus ainsa punktina oli arutusel Käru põhikooli tegevuse ümberkorraldamise algatamine. Otsuse selles küsimus teeb volikogu kuu lõpus tuleval istungil, kuid pärast neljapäevast istungit ütles vallavanem Ele Enn, et vallavalitsus ja vallavolikogu on seda meelt, et Käru põhikoolis tuleb kolmas kooliaste 1. septembrist sulgeda.

* EELK Paide Püha Risti kogudus on juba pikka aega olnud ilma õpetajata, kuid 1. märtsil kinnitas kirikuvalitsus ametisse Andres Tšumakovi, kes on olnud Paide koguduse õpetaja ka aastatel 2000–2003. Tšumakov on vahepeal olnud Käru koguduse õpetaja, Käru vallavanem, keskkonnainvesteeringute keskuses projektispetsialist ja viimati Türil Kevade kooli direktor.

* Tänavu tuleb kevad veidi teisiti, jõudes kohale 20. märtsil kell 17.33. Eelmise aastaga võrreldes on teisiti see, et koroonapiirangud on leevenenud sedavõrd, et kevadet võivad julgelt tervitama tulla kõik soovijad. «Jah, sel korral võivad inimesed kohale tulla,» kinnitas Türi kultuurikeskuse direktor ja kevadpealinna toimkonna liige Ülle Välimäe.

* «Tere, kaunitar! Kuidas oleks uute tutvustega? Olen aus ja hooliv mees,» kirjutas eelmise suve lõpus üks Järvamaa mees talle sotsiaalmeedias silma jäänud neiule. Neiu oli alaealine, kuid kirjutaja seda ei teadnud. Sõnum saadetud, ei järgnenud meeldivalt neiult oodatud vastust. Küll võttis mehega ühendust neiu ema, kes andis teada, et too on tema tütart ahistanud ja see on juba tõsine kuritegu. Ema soov oli lihtne: kandku mees tema pangakontole raha ja ostku kaks telefoni ning siis on kogu asi unustatud. Raha ja telefonide mittesaamise korral lubas naine pöörduda politsei poole ja ähvardas: «Kinni lähed, siis hakatakse sind xxx xxxxx (väga vulgaarne väljend) ja tehakse kukeks. Kas seda tahad?». Samuti lubas naine rääkida ahistamisest mehe sugulastele ja selle ka internetis avaldada. Mees hakkaski raha naise pangakontole kandma.