Kaks bussitäit sõjapõgenikest lapsi hakkas Järvamaa poole liikuma

Vabatahtlik Meelis Välimäe andis teada, et suured päästebussid toovad sadade kaupa inimesi paarikümne kilomeetri kauguselt piiripunktist põgenikekeskusesse. „Kõik saabujad on naised ja lapsed, imeväikestest sülelastest vanaemadeni välja. Kui kohale jõudsime, siis öeldi staabist, et keskuse poole liigub 300 000 inimest,“ kirjutas Välimäe.