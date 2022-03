Riiklik juristieksam aitab ühtlustada õigushariduse taset

„Kavandatavatel muudatustel on kaks eesmärki. Esiteks see, et õigusteaduse lõpetanute teadmiste ja oskuste tase oleks ühtlasem ning teiseks, et kohtumenetluses osalevate lepinguliste esindajate teadmised vastaksid teatud kvaliteedile,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

„Juristide ja õigushariduse positsioon Eesti ühiskonnas on viimastel aastatel muutunud. Pädevate juristide puudumine on riiklik probleem, kuna ilma selleta kannatavad kõik õigusega seotud valdkonnad – seadusloome, süüteomenetlus, avalik haldus, õigusnõustamine, õigusemõistmine. Samuti on murekohaks see, et kohtutes esindavad inimesi mitteadvokaatidest juristid, kelle tegevuse kvaliteedi üle riigil sisuline kontroll puudub,“ selgitas justiitsminister.

Probleemi lahendamiseks on välja pakutud ühtse riikliku juristieksami sooritamine, millega hinnatakse üksnes reguleeritud õigusametisse pürgija võimet teha oma tööd Eestis kehtiva õigusteaduse magistrikraadi omaja tasemel. Eksami läbimine on edaspidi eelduseks ka sellele, et jurist võib olla inimese lepinguliseks esindajaks kohtus. Eksam keskendub kaasuste lahendamisele ja sellega hinnatakse juriidilise mõtlemise oskust mitte faktiteadmisi.

„Õigusharidus ja juristide ettevalmistus muutuvad seeläbi avatumaks, läbipaistvamaks ja paindlikumaks. Eksami sooritamisega tekib ülevaade, millise õppeasutuse lõpetajad sellega paremini või halvemini toime tulevad, s.t erinevate õppeasutuste antava õigushariduse kvaliteet muutub võrreldavamaks, mis on oluline nii erinevate koolide vahel valivale inimesele kui ka tööandjale. Seega saab juristieksamist ka mõõdupuu välismaa ülikoolist õigushariduse omandanud inimesele, kes soovib Eestis konkreetses õigusametis tööle asuda,“ rääkis Maris Lauri.

Juristieksami positiivne sooritamine on eeldus selleks, et jurist saaks kandideerida reguleeritud õigusametisse ehk advokaadiks, kohtunikuks, kohtunikuabiks, notariks, prokuröriks, kohtutäituriks, pankrotihalduriks jt. Juristieksamil ebaõnnestumisel on võimalik eksam tasu eest uuesti sooritada.

Juba reguleeritud kutsealadel tegutsevad juristid oma tegevuse jätkamiseks juristieksamit sooritama ei pea. Reguleeritud õigusametite vaheline paindlik liikumine säilib, s.t edasisel liikumisel reguleeritud õigusametite vahel lähtutakse tegutsevate juristide puhul sellest, et juristieksam on juba sooritatud.

Eksamit korraldab riigikohus ja viib läbi eksamikomisjon.