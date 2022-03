Ukrainas viibib veel Eesti kodanikke

Välisministeeriumile teadaolevalt on Ukrainast lahkunud ning Eesti poole teel või juba Eestis kokku üle saja Eesti kodaniku. Meile teada andnud kodanikest on praegu veel Ukrainas 51. 23 kodanikku on teatanud, et jäävad hetkel veel riiki, 28 soovib riigist lahkuda. Riigis on lisaks ka Eesti ajakirjanikke.