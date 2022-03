Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kaitseliitlane ja Järva Teataja ajakirjanik Urmas Glase alustas koos paljude teiste vabatahtlikega laupäeva varahommikul teekonda Ukraina ja Poola piirile, et tuua sealt turvalisse Eestisse sõjapõgenikke. Järvamaa konvoi viimane buss jõudis kodumaale esmaspäeva õhtul. Mis nende kolme päeva sisse mahtus, seda on lugeda Glase reportaažist.

* Viimastel nädalatel vaikselt vähenema hakanud koroonahaigete arvud ei peegelda tegelikku pilti. Viirus pole kuhugi kadunud ning kui arvestada kohe algavat viiruste tipphooaega, siis on oht haigestuda veelgi suurem. Terviseameti andmetel lisandus viimase nädalaga Järvamaale 447 koroonapositiivset. Ärgem unustagem, et see arv näitab üksnes neid inimesi, kes läksid haigust kinnitama PCR-testiga. Suur osa lapsi ja kolme doosiga vaktsineeritud täiskasvanuid, kel puudub vajadus läbipõdemist tõendavat QR-koodi saada, ei käi enam saatekirja alusel testimas ja nende andmed statistikas ei kajastu. Seega võib naktunute arv maakonnas olla isegi poole suurem.

* Järvamaale on praeguseks jõudnud Ukraina põgenikke vähem, kui esialgu on arvatud. Enamik neist saabuvad esmalt vastuvõtukeskusse, mis tegutsevad Tallinnas, Rakveres, Tartus ja Pärnus. Türi valda on praegu vallavalitsusele teadaolevalt tulnud Ukrainast kolm sõjapõgenikku: vanaema oma tütre ja tütretütrega. Türi valla innovatsiooni ja sotsiaalabi valdkonnajuht Kati Nõlvak sõnas, et vallavalitsus aitas neile majutuse leida, nad paigutati elama ühte sotsiaalkorterisse Väätsal. Ukrainast saabunutel on Väätsal ka sugulased, kelle kutsel nad Eestisse tulid.