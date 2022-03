Teeolud on jätkuvalt keerulised.

Varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed erinevad: saartel ja Lääne-Eestis soolaniisked, Harju-, Rapla- ja Pärnumaal lumised või kergelt soolalumesegused, Kagu- ja Ida-Eestis kuivad. Kõrvalteed on lumised. Teed on paiguti libedad!