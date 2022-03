Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Eile keskpäeval vormistasid Paidesse jääda otsustanud Ukraina sõjapõgenikud Eestisse elamisloa saamiseks dokumente, mis võimaldab neil astuda sammu lähemale siinses ühiskonnas iseseisvalt hakkamasaamisele, minna tööle, panna lapsi kooli või lasteaeda ja saada vajadusel sotsiaalabi.

* Viimati kogesime koroonaaja alguses, kuidas kauplustest said otsa tualettpaberid ja kuivained, nüüd oleme jälle olukorras, kus tikutulega tuleb poest taga ajada soola, äädikat, soodat, tatart, kaerahelbeid, hirssi ja isegi suhkrut. Vallandunud ostupaanika paneb kaupmehed raskesse olukorda, sest kaupa ladudes küll on, kuid selle tavapärasest sagedasem tellimine ja väljapanek võtavad aega ning vahepeal tühjaks jäänud riiulid õhutavad ostupaanikat veelgi. Teisipäeval Paide Rimis tühje kuivaineriiuleid vaadanud Larissa viitas käega riiulitele ja ütles vene keeles, et kui pommitama hakatakse, pole neid kaupu kellelegi tarvis ning kokku osta on mõttetu. Tema jutu mõte oli, et sõja pärast ei peaks keegi toitu arutult kokku ostma, sest siis tuleb jalgadele valu anda ja pommide eest põgeneda.

* Esmaspäeva õhtul Ukraina põgenike seas Paidesse jõudnud Zaporižžjast pärit Marina ei soovi avaldada oma täisnime ega luba ennast pildistada, sest pelgab isegi Eestis olles, et räägitu jõuab mingil viisil Vene võimude kõrvu, nad leiavad ta üles ja maksavad sõnade eest kätte. Vaatamata sõja esimese paari nädala koledustele ei ole kahe lapse ema kaotanud usku, et juba kahe nädala pärast on sõda läbi ja ta saab pöörduda tagasi koju ning eluga edasi minna.

* Pärnu haigla psühhiaatriakliiniku juhataja Raine Pilli meelest on igati normaalne tunda alanud ­sõja tõttu ärevust ja hirmu, kuid see ei tohiks halvata muud elu. Vaimse tervise hoidmiseks soovitab ta jätkata tavapärast elurütmi, pöörata erilist tähelepanu lastele ja ­olla üksteise suhtes mõistvamad.

* Viimase aja moeröögatus on lahutus. Selle moega ei kavatse aga kaasa minna Uno (85) ja Vilme (82) Aan, kes on abielus olnud juba 60 aastat. Nende armastuse viljadeks on kaks last, viis lapselast ja üks lapselapselaps. Kuidas nad teineteist leidsid ja mis ime neid koos hoiab? Selle müsteeriumi lahendamiseks tuleb ajamasinaga rännata tagasi aastasse 1959.