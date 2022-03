Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Esmaspäeval saab täidetud maakonna kõrgeim poliitiline koht, kui Järvamaa omavalitsuste liidu (JOL) üldkoosolek valib uue juhatuse esimehe. Selle kohaga ei kaasne suurt palka, kuid see on alati olnud poliitikutele väga oluline: on võimalik silma paista ja kasutada kui hüppelauda riigikokku pääsemiseks. Tavaliselt on JOLi esimees selgunud vahetult pärast kohalike omavalitsuste valimisi, kuid seekord on veninud pikalt. Esmaspäeva keskpäeval istub igast omavalitsusest viis inimest Järva-Jaanis laua taha otsustama, kes on see inimene, kes seisab vastuvõttudel ja pidudel esireas. JOLi esimeheks saamise nimel on varem peetud tuliseid poliitilisi lahinguid, kuid seekord ennustatakse, et kõik läheb rahulikult. Esialgu oli plaan, et liidu etteotsa tõuseb Järva vallavolikogu esimees Rait Pihelgas, aga nüüd on see plaan pea peale pööratud. Eile hommikul tegi Paide linnapea Siret Pihelgas teistele omavalitsusjuhtidele teatavaks, et ka tema on valmis JOLi esimeheks kandideerima.

* Türil sel nädalal iga päev avatud uus kohvik Ajatu on peatuspaik neile, kes tahavad hetkeks aja maha võtta ja retrohõngulist toitu uues kuues nautida. See pole koht, kust lõunaajal kiirustades läbi tormata, pigem õdus kohvik ajaveetmiseks ja koosolemiseks. Kohviku pidamise võtsid kogukonna ehk Türi Konna Majas oma õlule türilased Kaia ja Tarmo Kaugeranna.

* Politseiameti koduleheküljel on Põhja prefektuuri järvalasest alarmsõiduspetsialisti Uno Laasi nime taga märge, et staažikas politseinik on töökohustustest tänaseni eemal. Rahvusvahelise politseiassotsiatsiooni IPA Eesti osakonna president Uno Laas istus koos Järva maleva kaitseliitlase Asko Osulaga naistepäeva varahommikul kell neli bussirooli, mis äsja saabus Poolast Türi vabatahtlike päästjate konvoiga Ukraina sõjapõgenike toomast, ja alustas teekonda Poola poole. Seekord oli politseioperatsiooni eesmärgiks tuua Poolast Eestisse sõja eest varjule paarkümmend Ukraina politseinike pereliiget.

* Kolmapäevast on Tallinna vanalinnas Okapi galeriis üleval Ukraina sõda dokumenteeriv fotonäitus, mille autorite hulgas on sealsete kohalike nimede kõrval esindatud Järva Teataja fotograafi Dmitri Kotjuhi fotod. Kotjuh naljatles Järva Teatajale, et loodab peagi näitust vaatama tulla. «Võibolla pääsen järgmisel nädalal koju tagasi, aga midagi kindlat siin ei ole. Eks näis, mis saab,» ütles ta.

* Üle veerand miljoni elanikuga Žõtomõri linnas elav Ljudmila Levtšenko kuulis 24. veebruari hommikul kell viis läbi une kärgatust, kuid pidas seda kõuemürinaks ja keeras tütre Anna toas magades teise külje. Tegelikkus jõudis kohale mõni minut hiljem, kui vastaskorteris elav õde helistas ja ütles, et sõda on alanud.

* Keegi just imestas, et Koerus üüritakse korterit 300 euroga. Mina ei imesta, sest omanik olla pole ammugi kõigile jõukohane. Maju, vähemalt paberil, müüakse siinmail ju veerand miljoni ja kortereid 100 000 euro eest. Meeldib või mitte, see on uus normaalsus. Elul on kombeks üllatada. Mind kui väga statistikakeskset ja elanikkonna vähenemise tõttu Järvamaale pigem kadu kui õitsengut ennustavat inimest üllatas elu nii, et ühel hetkel paluti minu abi kinnisvara ostmisel. Palus inimene, kes maakonnas ei ela ja kohapealseid olusid ei tunne. «Ostan maja või korteri Paides, Türil või lähiümbruses. Maja eest maksan kuni 30 000, korteri eest kuni 15 000 eurot.» Sellist kuulutust võis eelmise aasta alguses näha nii mitmeski Järva Teatajas. Need olid otseselt või kaudselt minu omad. Selline ostuhind tundus renoveerimist vajava kinnisvara eest täiesti mõistlik. Oi, kuidas ma eksisin!

* Koos Venemaa rünnakuga Ukrainale algas ­infosõda sotsiaalmeedias. Nii tõeseid kui ka vääraid teateid tuleb uksest ja aknast. Tartu ülikooli mee­dia­uuringute kaasprofessor Maria Murumaa-Mengel soovitab kõigil sotsiaalmeedia kasutajatel kriitiliselt üle vaadata oma infoväli. Isegi kui ­ollakse iga päev ja suurema osa ärkveloleku ajast sotsiaalmeedias ringi skrollimas, võib inimene ­olla infopuuduses: gruppidesse kuulumise, teemaviidete ja algoritmide mõjul tekib infolõks.