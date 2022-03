Viikingid said kaotuse

19 mängust on viikingitel nüüd kirjas üheksa võitu ja kümme kaotust, mis annab hetkel kuuenda koha.

Paide Viking Window järgmiseks vastaseks on 18. märtsil võõrsil peetavas kohtumises Tartu Kalev/Estiko. Olgu öeldud, et Kalev on hetkel viiendal kohal. (JT)