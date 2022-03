Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Esmaspäeva kogunesid Paide linna ning Türi ja Järva valla poliitikud Järvamaa omavalitsuste liidu juhatuse esimeest valima. Üles seati kaks kandidaati: sotsiaaldemokraadist Paide linnapea Siret Pihelgas ning Reformierakonna liige ja Järva vallavolikogu esimees Rait Pihelgas. Rait Pihelgas ütles juba enne hääletuse algust, et tema valituks ei osutu, sest Paide linn ja Türi vald on seljad kokku pannud ning toetavad salajasel hääletusel Siret Pihelgat. Tal oli ka õigus, sest kui loetud minutid hiljem hääled üle loeti, selgus, et 15 valimissedelist kaks olid kehtetud, kaheksal oli tehtud ristike Siret Pihelga ja viiel Rait Pihelga nime järele.

* Esimesel vaheajajärgsel nädalal Järvamaa koolides tehtud koroonakiirtetid näitasid, et nakatumine on koolivaheajal küll vähenenud, kuid levib siiski küllaltki ohtlikult. Haridusministeeriumi kommunikatsiooninõunik Mari Annus andis teada, et eelmisel reedel edastas ministeeriumile kiirtestimiste tulemused 23 Järvamaa kooli. «Maakonnas testiti 2384 üldhariduskooli õpilast, 431 kutsekoolide õpilast, 431 üldhariduskoolide töötajat ja 127 kutsekoolide töötajat,» täpsustas ta. Annus lisas, et positiivseid kiirteste oli Järvamaal eelmise nädala andmetel 36.

* Eistvere aiandi omanik Kuido Paimla pakkus aasta alguses, kui aiandis oli mitu tuhat kurgiseemet mulda pandud, et kui kõik kulgeb plaani järgi, võib esimese saagi korjata märtsi keskel ehk kevade alguses. Nii ka sündis. Pühapäeval andis Eistvere aiand oma sotsiaalmeedialehe jälgijatele teada, et esimesed eestimaised kurgid on kasvanud nii suureks, et võib saaki korjata. «Esimesed kiiremad saavad neid ka toidulaua rikastamiseks osta,» kõlas üleskutse.

* Kuna paidelane Veiko Veskimäe ei saanud vabariigi aastapäeval Järvamaa kõrgeimat autasu, vapimärki, Paide gümnaasiumi juurde vastu võtma minna, andis pühapäeval veel Järvamaa omavalitsuste liidu esimehe kohustusi täitnud Priit Värk selle talle kätte Paide linnameeskonna kodumängu eel.

* Iga jalgpallifänn teab, kui mainekas klubi on Liverpool F.C. nii Inglismaal kui kogu maailmas. Eestlased võivad uhked olla, et nende ridades on mänginud ka praegu Paide linnameeskonnas palliv Ragnar Klavan. Kes oleks osanud aga siis arvata, et üks Klavani võistlussärk sellest ajast koos paljude maailma tippjalgpallurite autogrammidega võib muutuda ühel päeval nii hinnaliseks ja teha head sõjakoldest põgenevatele inimestele.