Järvamaa omavalitsusjuhid: vajame riigilt suuremat tuge Ukraina sõjapõgenike abistamisel Kesk-Eestis

Paide linnapea Siret Pihelgase sõnul ootavad omavalitsused riigilt Ukraina kriisis paremat selgust. “Kriisiolukorras on oluline selge töökorraldus, et me kohalike omavalitsustena suudaksime teha oma põhitööd ja samal ajal aidata ka saabuvaid sõjapõgenikke. Hetkel on iga nädal, kohati iga päev midagi muutunud. Sellistes oludes on olnud raske valmistuda, sest ei ole teada, palju inimesi tuleb, kes neid majutab, kes ja kus teenuseid pakub. Ootame ka selgust, kuidas kompenseeritakse omavalitsustele tehtud lisakulud, sest kui suurtes keskustes maksab sõjapõgenike ajutise majutuse ja toitlustuse kinni riik, siis väiksemad maakonnad ja omavalitsused peavad seda praegu tegema oma rahaga,” sõnas Pihelgas.