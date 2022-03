SEB: söögikohad ja toidukullerid olid mullu Balti e-kaubanduse suured võitjad

„Pandeemia alguses hoo sisse saanud e-kaubanduse kasv jätkus ka mullu, mida kinnitab omalt poolt SEB klientide e-ostude käive. Eestis kasvas selgelt enim söögikohtade käive, mille põhjuseks võib pidada toidukulleritega tehtud tellimuste suurt kasvu. E-kaubandus suurenes pea kõigis valdkondades ning kaupu ja teenuseid müüvatele ettevõtetele tähendab see, et e-kanalite arendamine on tähtsaim ülesanne, kui soovitakse püsida konkurentsis,“ ütles SEB Panga juhatuse liige ja jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.