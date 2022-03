Järvamaa vabaühenduste konsultandina asus tööle kauaaegne vabatahtlik

Maile Kesküla on töötanud vabaühendustes nii palgalise kui vabatahtlikuna üle 20 aasta. Ta tunneb hästi vabaühenduse hingeelu, nii rõõme kui raskusi. Omab pikaajalist kogemust vabatahtlike kaasamisel, sündmuste korraldamisel kui asjaajamisel. Lisaks on Maile tegelenud sotsiaalhoolekandega, mis andis talle hindamatu kogemuse inimeste abistamisel ja nende isiklike murede mõistmisel. See on juurutanud temas huvi ja soovi inimesi kuulata ja võimalusel aidata.