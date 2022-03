Ühine soov abistada Ukraina sõjas kannatanuid pani aluse Eesti joogaõpetajate heategevusprojektile „Joogaga koos“

Projektiga on soov rahaliselt toetada jooga kogukondi Ukrainas ja Ukrainat ümbritsevates riikides; projekti arenedes neid joogaõpetajaid, kes on kaotanud oma stuudio, õpilased ja võime joogat õpetada. Ukrainas on mitmeid joogaõpetajaid, kes on pidanud õpetamise katkestama või teevad seda teisel viisil – onlines või panustades sellega, et nende stuudiost on saanud põgenike kogunemispaik.

Projekti eestvedajaks on Ashtanga Estonia, kelle algatusega on liitunud paljud joogastuudiod ja joogaõpetajad üle Eesti. Pilootprojekti esialgne kestus on kuu aega, kui kõik läheb planeeritult on korraldajatel soov jätkata. Projekt kasvas välja ühisest soovist tegeleda sõja tagajärgedega. „On väga raske jääda kõrvaltvaatajaks, kui tead, et on võimalus abistada neid, kes seda vajavad,“ sõnab projekti eestvedaja Raili Maripuu. „Jooga kogukonna esindajatena viljeleme ühtsust, tasakaalu, puhtust ja rahu. Joogaõpetajatena on meie ülesandeks inimesi teenida, suunata inimesi enda sisse süüvima ning õigel hetkel, eriti konfliktides, näidata turvalist valgust,“ sõnab Maripuu.

Pilootprojekti avasündmus toimub 19. märtsil üritusega „Joogaga #ukrainaheaks“. Avaüritus toimub erinevates Eestimaa paikadest. „Facebooki ürituse lehel on kirjas, millistes stuudiotes ja kohtades saab sel päeval heategevuslikku joogat teha. Võimalus on liituda ka virtuaalselt,“ ütleb Maripuu. Kell 12 algaval avasündmusel tehakse Eestimaa erinevates paikades 108 päikesetervitust. Kogu tulu läheb Ukrainas ja selle naaberriikides tegutsevatele joogaõpetajatele ja joogakogukondadele. Lisainfo on leitav Facebooki sündmuse lehel.